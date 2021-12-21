Севастополец передал в ДКР стенды об истории рыбной промышленности города

В собственном гараже моряк дальнего плавания с 40-летнем стажем Михаил Ворошилов создаёт уникальные экспозиции, которые теперь украсили Дворец культуры рыбаковИстория рыбной промышленности Севастополя со страниц архивных газет и личных фотографий.