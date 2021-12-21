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Севастополец передал в ДКР стенды об истории рыбной промышленности города

Севастополец передал в ДКР стенды об истории рыбной промышленности города

В собственном гараже моряк дальнего плавания с 40-летнем стажем Михаил Ворошилов создаёт уникальные экспозиции, которые теперь украсили Дворец культуры рыбаковИстория рыбной промышленности Севастополя со страниц архивных газет и личных фотографий.

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