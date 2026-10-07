3.4 ЗВЕЗДЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ.

5. ВЫВОДЫ И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ. НАШ ПОДХОД И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ НАМИ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
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