Ирландский журналист усомнился в случайности отставки генерала ВСУ Марченко

Сомнения в случайности болезни и последовавшей за ней отставки генерал-полковника ВСУ Дмитрия Марченко, критиковавшего ситуацию в украинской армии, высказал ирландский корреспондент Чей Боуз 8 ноября в соцсети X.
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