Банк спермы бойцов СВО создадут в России

По мнению омбудсмена ХМАО, это очень важно для продолжения рода военнослужащих Банк спермы и ДНК для бездетных бойцов СВО создадут в Ханты-Мансийском автономном округе, заявила омбудсмен региона Наталья Стребкова.
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