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Контрпроп у стен Кремля с фашистским душком

Контрпроп у стен Кремля с фашистским душком

Веселуха — Тилль Линдеманн под аккомпанемент Оркестра войск Национальной гвардии выступил на Красной площади на фестивале «Спасская башня» и исполнил песню «Любимый город», сообщает РИА Новости в своем ТГ-канале и добавляет видео, на котором на фоне кремлевской стены стоит оркестр и перед ним маленький человечек в одежде с белым верхом и темным низом на очень ломаном русском поет знаменитую и до сих пор любимую миллионами жителей бывшего СССР песню Марка Бернеса «Любимый город» (в реальности автор текста — советский поэт Евгений Долматовский, музыки — композитор Никита Богословский, только об этом помнят узкие специалисты).

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