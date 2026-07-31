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Крикунов об Овечкине в КХЛ: «Он не будет тут играть, когда вернется из Северной Америки – наиграется в НХЛ»

Бывший главный тренер « Динамо » Владимир Крикунов считает, что Александр Овечкин не будет выступать в КХЛ после завершения карьеры в НХЛ.

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