Приезжие из Воронежской области мужчины расправились с жителем Кузбасса

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 21 ноября сообщили, что 18 ноября около 22 часов на автодороге «Кемерово-Новосибирск» на проезжей части был найден мертвым 43-летнего мужчины.