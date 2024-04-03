Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.
Комментарии
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ГМ
Георгий Мокрушин
Надо ближе к США.
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10 час.
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Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.
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