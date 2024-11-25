Беглов: Петербург и Куба будут наращивать объемы товарооборота, поддерживать бизнес и расширять культурные проекты

Губернатор также пригласил лучших выпускников школ Гаваны и других провинций Республики на праздник «Алые Паруса» Петербург и Куба планируют увеличить объемы товарооборота, поддерживать бизнес и развивать культурные инициативы.
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