В РФ завершились госиспытания снарядов с управляемым подрывом для БМПТ

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил о завершении госиспытаний снарядов с управляемым подрывом и комплекса дистанционного управления временем их подрыва для БМПТ "Терминатор".
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