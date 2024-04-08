В РФ завершились госиспытания снарядов с управляемым подрывом для БМПТ

Индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев сообщил о завершении госиспытаний снарядов с управляемым подрывом и комплекса дистанционного управления временем их подрыва для БМПТ "Терминатор".