Начальник отдела РУСАДА по терапевтическому использованию запрещенных субстанций: «Основная масса запросов идет на инсулин»

Начальник отдела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по терапевтическому использованию запрещенных субстанций Павел Хорькин назвал препараты, на которые чаще всего запрашивают разрешение спортсмены.

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