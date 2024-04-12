"Ростех" передал министерству обороны первую в 2024 году партию Су-35С

Министерство обороны РФ получило первую в 2024 году партию истребителей Су-35С. Воздушные суда военному ведомству передало ПАО "Объединенная авиационная корпорация", сообщается в официальном Telegram-канале государственной корпорации "Ростех".
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