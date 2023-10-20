Заявления Путина о спорте, Бензема судится с министром внутренних дел Франции, футболист-гей в «Интере» и другие новости утра

Лена Мисько В. Уткин: Безвременная смерть Анфисы Резцовой. Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своем стиле, который ни с чьим не спутаешь - представляете, это происходило еще до Губера! Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем. Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо. Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней.

Лена Мисько Евгений Слюсаренко *** Я редко пишу некрологи, видя в них что-то очень пошлое. Но тут особое и личное. Умерла Анфиса Резцова. Я правда очень любил Анфису Анатольевну - начиная с тех времен, когда она была Романовой. Сейчас мало кто помнит про чемпионат мира 1985 года - турнир, где впервые разрешили бегать коньковым ходом, и советские к этому оказались катастрофически не готовы. Тянули до последнего, думали, что пронесёт, а потом вдруг поняли, что лыжи теперь надо готовить совсем по-другому, и вообще всё стало другим. "Что-то у меня глаз не видит" - сказал, бредя по снегу после заключительной гонки главный тренер Венедикт Иванович Каменский (работавший с командой с конца 60-х; возможно, это величайший тренер в истории наших лыжных гонок). Через несколько дней его уволили, и это был конец большой эпохи. Мы не выиграли на том чемпионате ни одной медали - кроме одной. Золотой - в женской эстафете, где Анфиса Анатольевна Романова бежала на последнем этапе и вытянула финиш на крови и на соплях. Простой советский школьник Ж.Слюсаренко был готов отдать за последний километр как минимум свой октябрятский значок, потому что не верил, что это вообще возможно. В концовках на том турнире нас обходили как стоячих, а молодая дебютантка Романова дотерпела. Потом был биатлон, победа на Олимпиаде, финишный этап на следующей Олимпиаде, когда было ощущение, что сколько бы она не промахивалась - все равно по скорости всех обойдет. Уже 30 лет прошло - а с тех пор такого ощущения ни про кого из наших не возникало. Потом было много всего, возвращение в лыжи в конце 90-х, многочисленные недалёкие интервью про собственный допинг и дочерей. Поговаривали про её образ жизни разное. Но для меня она всегда оставалась весёлой рыжей девчонкой, которая всегда тащила. Теперь может и отдохнуть.