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  • Alex Nемо
    Насколько я помню для получения статуса иноагента достаточно того что они получают средства из-за рубежа и не важно о...Дум опять ломится...
  • В С
    А чем пЕндосы лучше гейропейцев ? Они вообще всю свою политику всегда строили на лжи.МИД РФ: Не может ...
  • ALEKSANDR LIS
    давно мы не скидывали ига татаро-монгольского за реку Волгу-но можем закинуть и зп Амударью-всех представителей мусул...Дум опять ломится...

Наполеон в палате — тоже лидер

Наполеон в палате — тоже лидер

ИГОРЬ  МАЛЬЦЕВ Если бы у собравшихся на конференции по безопасности в Мюнхене было чувство юмора, то они бы смогли по достоинству оценить разницу между трактором и крестьянской лошадкой.

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Комментарии
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Надежда
Хоть бы кто догадался вызвать санитаров, чтобы те закрутили ему ласты и доставили в наркологическую клинику...
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М
Мария
Верно. Украинцы нашли себе вождя. Носом шмыгает, голова трясётся...Кошмар.....
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Понял зелька, что пушной зверек уже на пороге...)
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