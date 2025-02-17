ИГОРЬ МАЛЬЦЕВ Если бы у собравшихся на конференции по безопасности в Мюнхене было чувство юмора, то они бы смогли по достоинству оценить разницу между трактором и крестьянской лошадкой.
Наполеон в палате — тоже лидер
Комментарии
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Надежда
Хоть бы кто догадался вызвать санитаров, чтобы те закрутили ему ласты и доставили в наркологическую клинику...
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16 час.
М
Мария
Верно. Украинцы нашли себе вождя. Носом шмыгает, голова трясётся...Кошмар.....
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5 час.
Надежда
Понял зелька, что пушной зверек уже на пороге...)
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5 час.
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