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Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки причин схода снега в Самаре

Бастрыкин затребовал доклад о результатах проверки причин схода снега в Самаре

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления (СУ) СК по Самарской области Алексею Колбасину предоставить отчет о проведении доследственной проверки по факту схода снега во дворе жилого дома.

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