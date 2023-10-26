Собянин: На Красной площади 5–7 ноября будет работать музей под открытым небом

Время на Красной площади можно будет провести с пользой для кругозора В Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в четверг появилась информация о том, что в Москве на Красной площади с 5 по 7 ноября будет работать музей под открытым небом.
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