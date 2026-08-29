Летний ликбез, чем можно заразиться от членистоногих на обычной прогулке

«Сережа, не трогай кошку, подхватишь какую-то заразу» — эту фразу мы слышим регулярно. Но вот с предостережениями, касающимися мелких летающих и ползающих тварей, в наших широтах приходится сталкиваться нечасто.
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