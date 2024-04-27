Мы с моим мужем уже почти полтора года живем в браке, а до этого встречались целый год. У нас идеальные отношения — полное понимание друг друга, никаких ссор, только любовь и уважение.
У мужа есть подруга
Комментарии
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ВераВерная
Не парьтесь. Ну есть подруга и есть. Вы же всё время с мужем вместе, у вас любовь и взаимопонимание, у вас нет повода ему не доверять. А старые школьные друзья - это на всю жизнь.
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11 час.
radiofree
Лапшу на уши вешает,подруга-любовница.
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8 час.
Татьяна Хлусова
Вы не можете себе представить дружбу мужчины и женщины без секса?
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6 час.
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