МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА МС

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  • Татьяна Хлусова
    Вы не можете себе представить дружбу мужчины и женщины без секса?У мужа есть подруга
  • radiofree
    Лапшу на уши вешает,подруга-любовница.У мужа есть подруга
  • ВераВерная
    Не парьтесь. Ну есть подруга и есть. Вы же всё время с мужем вместе, у вас любовь и взаимопонимание, у вас нет повода...У мужа есть подруга

У мужа есть подруга

У мужа есть подруга

Мы с моим мужем уже почти полтора года живем в браке, а до этого встречались целый год. У нас идеальные отношения — полное понимание друг друга, никаких ссор, только любовь и уважение.

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Комментарии
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ВераВерная
Не парьтесь. Ну есть подруга и есть. Вы же всё время с мужем вместе, у вас любовь и взаимопонимание, у вас нет повода ему не доверять. А старые школьные друзья - это на всю жизнь.
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11 час.
radiofree
Лапшу на уши вешает,подруга-любовница.
Ответить
8 час.
Татьяна Хлусова
Вы не можете себе представить дружбу мужчины и женщины без секса?
Ответить
6 час.

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