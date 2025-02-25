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Царьград

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Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу данных о ПВО Украине

Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу данных о ПВО Украине

Житель Домодедово получил 16 лет за передачу украинским кураторам данных о местонахождении ПВО в Подольске.

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