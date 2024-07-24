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Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили 10 лет за хищение денег Минобороны РФ

Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили 10 лет за хищение денег Минобороны РФ

Гособвинение запросило почти 10 лет лишения свободы для топ-менеджера компании-банкрота «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова, который раньше помогал ФСБ с разоблачением нарушивших закон бизнесменов, а позже был сам заподозрен в махинациях с деньгами Минобороны РФ.

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