Помогавшему ФСБ бизнесмену запросили 10 лет за хищение денег Минобороны РФ

Гособвинение запросило почти 10 лет лишения свободы для топ-менеджера компании-банкрота «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова, который раньше помогал ФСБ с разоблачением нарушивших закон бизнесменов, а позже был сам заподозрен в махинациях с деньгами Минобороны РФ.