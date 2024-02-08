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Нижегородская правда

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День Городецкого округа пройдет на ВДНХ

День Городецкого округа пройдет на ВДНХ

День Городецкого округа пройдет на ВДНХ в рамках международной выставки «Россия» 10 февраля. Посетители смогут ознакомиться с продукцией местных предприятий, поучаствовать в мастер-классах и посмотреть на живую инсталляцию, воссоздающую атмосферу купеческого города.

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