📹⚡️3-я отдельная штурмовая бригада противника, сформированная на базе полка "Азов", продемонстрировала очередной импровизированный высокомобильный ЗРК на шасси общевойскового автомобиля высокой проходимости HMMWV, оснащённый высокоманевренными ракетами класса "воздух-воздух" Р-73РМД-2 в зенитном исполнении на наклонных ПУ АПУ-73, а также мультиспектральным оптико-электронным прицельным модулем с телевизионным и тепловизионным датчиками, а также лазерным дальномером.