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"Страна.ua": в Киеве произошли взрывы

"Страна.ua": в Киеве произошли взрывы

В украинской столице произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.По данным авторов, Киев подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов.

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