Александр Бельский прокомментировал итоги прямой линии Владимира Путина

По словам председателя Заксобрания, Петербург поддерживает призыв не только наращивать темпы развития экономики, но и менять её качество Президент России Владимир Путин подвёл итоги года, ответив на вопросы граждан и журналистов в ходе традиционной прямой линии на телевидении.