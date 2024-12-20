Александр Бельский прокомментировал итоги прямой линии Владимира Путина

По словам председателя Заксобрания, Петербург поддерживает призыв не только наращивать темпы развития экономики, но и менять её качество Президент России Владимир Путин подвёл итоги года, ответив на вопросы граждан и журналистов в ходе традиционной прямой линии на телевидении.
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