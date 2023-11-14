Армия Израиля сообщила о миллионе беженцев в секторе Газа

Северные районы сектора Газа предположительно покинуло более миллиона человек в следствие эскалации палестино-израильского конфликта, заявил на брифинге представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Питер Лернер, выступление транслировалось в соцсети X.
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