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Опубликованы кадры задержания агента СБУ из охраны посольства Британии в Москве

Опубликованы кадры задержания агента СБУ из охраны посольства Британии в Москве

Центр общественных связей ФСБ России представил кадры задержания россиянина, работавшего в охране посольства Великобритании в Москве и собиравшего для СБУ данные для совершения диверсий и терактов против главы британской дипмиссии в российской столице.

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