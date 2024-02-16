16-летняя девушка пропала под Новосибирском

Девушка ушла из дома и перестала выходить на связь. Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области опубликовал ориентировку на 16-летнюю Анастасию Кунгурову, пропавшую в городе Обь 15 февраля.
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