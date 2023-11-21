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Чемпионат России по хоккею с мячом. «Водник» сыграет со «СКА-Нефтяником», московское «Динамо» против «Байкал-Энергии» и другие матчи

Чемпионат России по хоккею с мячом Первый этап Ак Барс-Динамо – Старт – 14.00   Волга – Мурман – 17.30   Родина – Саяны – 18.

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