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BM: бундесвер направил 1 тыс. 18-летних немцев на медкомиссии

BM: бундесвер направил 1 тыс. 18-летних немцев на медкомиссии

Бундесвер начал направлять 18-летних граждан Германии на обязательные медицинские обследования, в том числе тех, кто не намерен проходить военную службу.

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