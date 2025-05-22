Назван один знак зодиака, который получит случайную прибыль в июне — приятные бонусы без усилий

Астролог Ольга Кушнир сделала прогноз на первый месяц лета. Астрология 123RF/legion-media.ruАстролог Ольга Кушнир составила подробный прогноз для одного знака зодиака, которому предсказала неожиданное и приятное обогащение в начале лета.
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