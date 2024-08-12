На всех не хватит: россияне кинулись бронировать отели на Новый год

Количество бронирований на новогодние праздники в июле 2024 года выросло в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали «Ведомостям» в «Яндекс путешествиях», самые популярные направления для отдыха в России – Москва, Московская область и Краснодарский край.