На всех не хватит: россияне кинулись бронировать отели на Новый год

Количество бронирований на новогодние праздники в июле 2024 года выросло в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, рассказали «Ведомостям» в «Яндекс путешествиях», самые популярные направления для отдыха в России – Москва, Московская область и Краснодарский край.
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