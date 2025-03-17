Макаревич* заявил, что поддерживал разные фонды

Иноагент-Макаревич*, похоже, в Россию и правда больше не собирается! В то время, как остальные пытаются избавиться от статуса иноагента и проложить себе какую-то тропиночнку на Родину, Андрей Вадимович, похоже, наоборот – решил наболтать себе на статью «помощнее», и окончательно сжечь все мосты с Россией.
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