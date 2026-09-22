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Царьград

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Песков сообщил о международном звонке Путина во вторник

Песков сообщил о международном звонке Путина во вторник

Президент РФ Владимир Путин провел два важных телефонных разговора: сначала поздравил лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова с днем рождения, а затем обсудил международные вопросы, о чем сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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