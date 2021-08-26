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Предсказан курс рубля на осень

Предсказан курс рубля на осень

Отпускать рубль в «свободное плавание» российские монетарные власти любят по осени. В этом году к имеющемуся опыту исторических наблюдений добавились еще два фактора: грядущие в сентябре выборы в Госдуму и мировая борьба с пандемией коронавируса.

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