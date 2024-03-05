На инвестиционной карте России представлено 205 карельских площадок для бизнеса

Карта введена в эксплуатацию и доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов. Минэкономразвития РФ разработало инвестиционную карту России, где представлены в том числе инвестиционные площадки Карелии.
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