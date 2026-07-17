Он рванул из СССР в Америку и отказался принимать правила Запада! Макаров ругался с тренерами и учил НХЛ хоккею

Гений.Сергей Макаров с ноги выбил дверь в Национальную хоккейную лигу. Один из сильнейших форвардов в истории Советского Союза отправился в лучшую лигу мира после 30 лет — только тогда у советских хоккеистов появилась легальная возможность подписывать контракты с клубами НХЛ и пробовать свои силы в Северной Америке.