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Он рванул из СССР в Америку и отказался принимать правила Запада! Макаров ругался с тренерами и учил НХЛ хоккею

Он рванул из СССР в Америку и отказался принимать правила Запада! Макаров ругался с тренерами и учил НХЛ хоккею

Гений.Сергей Макаров с ноги выбил дверь в Национальную хоккейную лигу. Один из сильнейших форвардов в истории Советского Союза отправился в лучшую лигу мира после 30 лет — только тогда у советских хоккеистов появилась легальная возможность подписывать контракты с клубами НХЛ и пробовать свои силы в Северной Америке.

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