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Минобороны рассказало о новых героических подвигах военных ВС РФ в зоне СВО

Минобороны рассказало о новых героических подвигах военных ВС РФ в зоне СВО

Минобороны России в субботу, 9 декабря, рассказало о новых героических подвигах солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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