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Владимир Гомельский: «Приход Пистиолиса стал катализатором изменения не только тактики, но и мотивации ЦСКА»

Армейцы завершили регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ с результатом 1-4 в последних пяти матчах, но в плей-офф дошли до финала и ведут 3-1 в серии с УНИКСом.

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