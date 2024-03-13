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Путин не исключил переход к прогрессивному налогообложению

Путин не исключил переход к прогрессивному налогообложению

Общество нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу «Россия 1».

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