Путин не исключил переход к прогрессивному налогообложению

Общество нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в РФ с учетом того, что для многодетных семей бремя снизится, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу «Россия 1».
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