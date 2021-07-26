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В Госдуму внесли законопроект о возвращении в паспорт графы «национальность»

В Госдуму внесли законопроект о возвращении в паспорт графы «национальность»

В Госдуму внесен проект закона, позволяющий гражданам России указывать в паспорте свою национальность.

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Владимир Соловьев
Надим депутатам больше заняться не чем, все в стране просто великолепно, вот только строчка в паспорте национальность, самая актуальная на сегодня проблема. Без такой строчки гражданин напрочь забывает какой он национальности. так может на лбу будем тату делать кто, какой национальности? а чего там в паспорте никто не видит, а тут сразу каждый поймет.
Федор Родников
Вы,батенька,болван без роду и племени.
Владимир Соловьев
А вы болван родовитый! чем же это лучше?
Vladimir Lioubimcev
Я - ЗА эту графу. Только не пройдет этот законопроект, т.к. "большинство одобрямс правящей партии" будут против, поскольку "большинство одобрямс" скрывают свою. национальность под несвойственными им фамилиям. А так весь камуфляж пойдет "насмарку", зачем тогда, спрашивается, "огород городить"?
Наталья Землянская (Королёва)
Не думаю,что кто-то сейчас стесняется или боится своей национальности.
Владимир Соловьев
Кто и как будет определять национальность по вашему? просто со слов? пришел сказал что ты русский всего делов? так кто запретит указывать любую национальность какая больше нравится? А если смешанные семьи, тогда как? И все же в чем смысл вашего самоопределения? что это лино вам дает?
Ivanov Serg
И за эту хрень мы им платим такие зарплаты? Это повысит уровень жизни???
Екатерина
Столько проблем в стране, требующих принятия законов, а депутаты такой фигней озаботились! Что сказать? Живущие на Луне! Считаю необходимым вернуть систему, когда депутат зарабатывал деньги на производстве, а не в Госдуме. Не имел никаких привилегий. Тогда он станет принимать те законы, которые нужны простым людям и стране, а не капиталистам во власти. Кроме того, это позволит бюджету сэкономить миллиарды рублей.
Александр Салтановский
Да, сейчас депутат - это профессия! Были профессиональные революционеры, а сейчас профессиональные (потомственные) депутаты!
Федор Родников
...а лучше всего разогнать этот,никому не нужный институт власти.
Владимир Соловьев
Это конечно хорошо, вот только не реально, ни за что они не отдадут власть, за такие деньги они нас всех скорее в лагеря поместят.
Румина Мавлеева (Саитова)
Желающие получить в паспорте запись о национальной принадлежности должны будут оплатить пошлину. Вот так снова казну наполнят..
Петр Шипилов
Давно пора!
Александр Клюянов
И чо?! Власть русских уже не боится? А то вить как узнают скоко их, тады держись.
Алексей Машкарин
Как бы правда госпошлину не начали собирать за это.
Анна Эржибова
И? что это даст?или когда будут мутузить вытащит паспорт и будет отбиваться?
Алексей Машкарин
Я за возвращение графы национальность!!!

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