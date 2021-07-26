В Госдуму внесли законопроект о возвращении в паспорт графы «национальность»

Алексей МашкаринПолитикаВ Госдуму внесли законопроект о возвращении в паспорт графы «национальность» В Госдуму внесен проект закона, позволяющий гражданам России указывать в паспорте свою национальность.Вернуться к статье175НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевНадим депутатам больше заняться не чем, все в стране просто великолепно, вот только строчка в паспорте национальность, самая актуальная на сегодня проблема. Без такой строчки гражданин напрочь забывает какой он национальности. так может на лбу будем тату делать кто, какой национальности? а чего там в паспорте никто не видит, а тут сразу каждый поймет.Федор РодниковВы,батенька,болван без роду и племени.Владимир СоловьевА вы болван родовитый! чем же это лучше?Vladimir LioubimcevЯ - ЗА эту графу. Только не пройдет этот законопроект, т.к. "большинство одобрямс правящей партии" будут против, поскольку "большинство одобрямс" скрывают свою. национальность под несвойственными им фамилиям. А так весь камуфляж пойдет "насмарку", зачем тогда, спрашивается, "огород городить"?Н(Наталья Землянская (Королёва)Не думаю,что кто-то сейчас стесняется или боится своей национальности.Владимир СоловьевКто и как будет определять национальность по вашему? просто со слов? пришел сказал что ты русский всего делов? так кто запретит указывать любую национальность какая больше нравится? А если смешанные семьи, тогда как? И все же в чем смысл вашего самоопределения? что это лино вам дает?Ivanov SergИ за эту хрень мы им платим такие зарплаты? Это повысит уровень жизни???ЕЕкатеринаСтолько проблем в стране, требующих принятия законов, а депутаты такой фигней озаботились! Что сказать? Живущие на Луне! Считаю необходимым вернуть систему, когда депутат зарабатывал деньги на производстве, а не в Госдуме. Не имел никаких привилегий. Тогда он станет принимать те законы, которые нужны простым людям и стране, а не капиталистам во власти. Кроме того, это позволит бюджету сэкономить миллиарды рублей.Александр СалтановскийДа, сейчас депутат - это профессия! Были профессиональные революционеры, а сейчас профессиональные (потомственные) депутаты!Федор Родников...а лучше всего разогнать этот,никому не нужный институт власти.Владимир СоловьевЭто конечно хорошо, вот только не реально, ни за что они не отдадут власть, за такие деньги они нас всех скорее в лагеря поместят.Румина Мавлеева (Саитова)Желающие получить в паспорте запись о национальной принадлежности должны будут оплатить пошлину. Вот так снова казну наполнят..Петр ШипиловДавно пора!Александр КлюяновИ чо?! Власть русских уже не боится? А то вить как узнают скоко их, тады держись.Алексей МашкаринКак бы правда госпошлину не начали собирать за это.Анна ЭржибоваИ? что это даст?или когда будут мутузить вытащит паспорт и будет отбиваться?Алексей МашкаринЯ за возвращение графы национальность!!!Комментировать
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