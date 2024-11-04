Расчет БпЛА «Суперкам» мотострелковой бригады группировки войск «Запад» выявил командный пункт противника и пункт воздушной разведки ВСУ в зоне проведения СВО

Операторы БпЛА группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ.
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