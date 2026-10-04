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Переменную облачность и до +13°С прогнозируют в Москве в воскресенье

Переменную облачность и до +13°С прогнозируют в Москве в воскресенье

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +13°С ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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