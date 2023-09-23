Военное обозрение

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Не менее 7 взрывов прогремели ночью на промышленных объектах и командных пунктах противника в Днепропетровске и Запорожье

Не менее 7 взрывов прогремели ночью на промышленных объектах и командных пунктах противника в Днепропетровске и Запорожье

Иллюстративное фото В ночь на 23 сентября российские войска нанесли серию ударов по объектам киевского режима в тыловых районах.

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