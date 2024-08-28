Адвокат Дурова Камински назвал абсурдными обвинения в его адрес

Представляющий интересы бизнесмена Павла Дурова юрист Давид-Оливье Камински высказался по поводу попыток французских правоохранительных органов обвинить его подзащитного в том, что он принимал участие в преступных актах, которые оказались совершены при помощи мессенджера Telegram.