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Регион 29

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8 июня — День социального работника!

Александр Цыбульский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздникомАлександр Цыбульский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздникомУважаемые работники и ветераны социальной сферы! Дорогие волонтёры!День социального работника — праздник тех, кто каждый день наполняет чью-то жизнь вниманием, участием и заботой.

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