Александр Цыбульский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздникомАлександр Цыбульский поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздникомУважаемые работники и ветераны социальной сферы! Дорогие волонтёры!День социального работника — праздник тех, кто каждый день наполняет чью-то жизнь вниманием, участием и заботой.