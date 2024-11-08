Глава Sony оправдал требование привязки аккаунта PSN в эксклюзивах PlayStation на ПК, но игроков не убедилДавняя мечта игроков увидеть громкие эксклюзивы Sony на ПК наконец сбывается, однако последние релизы оказались омрачены требованием обязательной привязки аккаунта PSN.