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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Глава Sony оправдал требование привязки аккаунта PSN в эксклюзивах PlayStation на ПК,...

Глава Sony оправдал требование привязки аккаунта PSN в эксклюзивах PlayStation на ПК,...

Глава Sony оправдал требование привязки аккаунта PSN в эксклюзивах PlayStation на ПК, но игроков не убедилДавняя мечта игроков увидеть громкие эксклюзивы Sony на ПК наконец сбывается, однако последние релизы оказались омрачены требованием обязательной привязки аккаунта PSN.

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