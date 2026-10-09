Депутат в Липецкой области скрыл BMW, 26 объектов недвижимости и часть доходов

В 2025 году 13 из 25 депутатов Задонского округа Липецкой области предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе, двое сложили полномочия после проверки.
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