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Новости Липецка

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Депутат в Липецкой области скрыл BMW, 26 объектов недвижимости и часть доходов

Депутат в Липецкой области скрыл BMW, 26 объектов недвижимости и часть доходов

В 2025 году 13 из 25 депутатов Задонского округа Липецкой области предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе, двое сложили полномочия после проверки.

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