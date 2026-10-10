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ИА Регнум

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Трамп заявил, что Зеленский неоднократно мог урегулировать конфликт на Украине

Трамп заявил, что Зеленский неоднократно мог урегулировать конфликт на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже неоднократно мог урегулировать конфликт на Украине. Об этом 10 октября заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

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