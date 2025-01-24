В Ровненской области на Украине подорвали поезд с грузом ВСУ

Глава Ровненской области Коваль: поезд с грузом для ВСУ подорвали Железнодорожные пути в Ровненской области Украины были подорваны, заявил глава местной областной администрации Александр Коваль в Telegram-канале.
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