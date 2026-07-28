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Контрафронт

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Саудовская Аравия: Служба морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что...

Саудовская Аравия: Служба морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что ранним утром по местному времени на фоне морской блокады Саудовской Аравии, на которую претендуют йеменские повстанцы-хуситы, возле коммерческого танкера, следовавшего транзитом через Красное море к юго-западу от Джизана, регион Джазан, был слышен взрыв.

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